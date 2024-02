Luiz Henrique tem lesão confirmada pelo Botafogo, e vira desfalque por tempo indeterminado

O Botafogo informou nesta sexta-feira que o atacante Luiz Henrique, recém-contratado pelo clube, sofreu uma lesão na panturrilha esquerda. Com isso, o atleta deve desfalcar a equipe nos próximos jogos. O Alvinegro não divulgou o prazo de recuperação do jogador.

"O Botafogo informa que, após a realização de exames de imagem na manhã desta sexta-feira, o atleta Luiz Henrique foi diagnosticado com lesão na panturrilha esquerda e está em tratamento no Núcleo de Saúde e Performance. O atleta será reavaliado semanalmente", escreveu o perfil oficial do clube na plataforma "X".

A tendência é que Luiz Henrique desfalque o Botafogo por um tempo considerável, uma vez que o jogador será reavaliado constantemente nas próximas semanas.

O Botafogo informa que, após a realização de exames de imagem na manhã desta sexta-feira (16), o atleta Luiz Henrique foi diagnosticado com lesão na panturrilha esquerda e está em tratamento no Núcleo de Saúde e Performance. O atleta será reavaliado semanalmente. ? Botafogo F.R. (@Botafogo) February 16, 2024

Dono da contratação mais cara da história do futebol brasileiro, o atacante vai perder a estreia da equipe na Pré-Libertadores. O Botafogo entra em campo na próxima quarta-feira, contra o Aurora, da Bolívia, pelo jogo de ida da segunda fase preliminar da competição.

Antes do compromisso pela Copa Libertadores, o Botafogo segue focado no Campeonato Carioca. O time tem o clássico contra o Vasco neste domingo, válido pela nona rodada do torneio, no estádio Nilton Santos.