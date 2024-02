Luis Enrique sobre saída de Mbappé do PSG: "A equipe está acima de todos jogadores"

De acordo com a imprensa europeia, o astro Kylian Mbappé comunicou ao Paris Saint-Germain que não seguirá no clube para a próxima temporada. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o técnico Luis Enrique preferiu destacar o coletivo e falar sobre a saída do atacante quando o anúncio oficial for feito.

"Não tenho nenhuma informação para dar. Até que as partes envolvidas se manifestem, não direi nada. Nem Kylian nem ninguém do clube falaram publicamente. Eu sou o treinador. Quando as partes se comunicarem, darei minha opinião", disse.

"Continuamos trabalhando para formar a melhor equipe possível todos os anos. Disse isso quando cheguei, há seis meses, a equipe está acima de todos os jogadores, de todos os indivíduos. O clube segue a mesma política, essa é a nossa mensagem. Quando as partes envolvidas falarem, porque cabe a elas isso, darei a minha opinião como treinador", completou.

?? Le coach Luis Enrique était en conférence de presse ce vendredi à la veille du déplacement des Parisiens à Nantes. Extraits. ??#FCNPSG I #Ligue1 ? Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 16, 2024

Luis Enrique ainda revelou como ficou o clima no treino da equipe francesa após a notícia ser repercutida.

"A atmosfera era a de todos os treinos anteriores. Normal e correto, nada de novo. Os jogadores do PSG devem saber que existem boatos, críticas, polêmicas, é normal. Quem não gosta não deve ficar em um clube como o PSG", falou o treinador.

Somando Campeonato Francês e Champions League, Mbappé soma 24 gols e quatro assistências em 26 jogos nesta temporada. O próximo compromisso do atleta com o PSG está marcado para este sábado, às 17h (de Brasília), contra o Nantes.