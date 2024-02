CRAQUE FECHOU VOLTA PRA VILA? Jornalista CRAVA retorno de Neymar ao Santos

Após iniciar o processo de voltar a jogar, Neymar poderia estar de malas prontas para sair do futebol Árabe. De acordo com o comentarista Fábio Sormani, as negociações para ele voltar ao Santos estão acontecendo e podem ter um final feliz para a torcida do Peixe.

"O Santos está fazendo o possível para trazê-lo para jogar no Santos no ano que vem. A ideia é que ele repita o mesmo projeto do Robinho em 2010", declarou Sormani, relembrando da volta do ex-jogador santista que, antes da Copa do Mundo na África do Sul, estava encostado no Manchester City e queria jogar o Mundial pela seleção brasileira.

Neymar tem contrato com o Al-Hilal até metade de 2025, o que facilitaria o retorno do craque ao Santos, com o objetivo de disputar a Copa do Mundo de 2026. Segundo o comentarista, a operação financeira não seria um problema, pois o jogador priorizaria voltar a jogar um bom futebol. "O Santos é o único lugar em que ele é tratado com muito carinho. Ele vai se sentir em casa".

Nesta semana, Neymar voltou a trabalhar com bola no treino do Al-Hilal. Nas redes sociais, o peso do jogador voltou a ser tema de debate, após os vídeos do treinamento serem divulgados. O camisa 10 da seleção se machucou em outubro do ano passado.