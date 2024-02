Jogadora do Levante deixa futebol para cuidar de saúde mental

A meia Anna Torrodà, do Levante, anunciou que dará uma pausa na carreira para cuidar de sua saúde mental. O comunicado veio através de suas redes sociais.

Anna, de apenas 24 anos, chegou ao clube no meio de 2023 após passar pelo Valencia e assinou um contrato de dois anos. Ela passou pelas categorias de base do Barcelona e foi campeã europeia sub-19 em 2018, com a seleção espanhola. Anna também tem convocações para a seleção principal.

"Gostaria de agradecer à todas as pessoas que têm me apoiado e respeitado esse tempo: minhas companheiras, o clube, a comissão técnica, psicólogos e corpo médico, minha família e meus amigos por querer o melhor para mim priorizando sempre meu bem-estar. Sou muito sortuda", escreveu.

"Depois de muito tempo de reflexão, decidi parar minha atividade esportiva por um tempo indeterminado, com o único objetivo de priorizar e cuidar da minha saúde mental. Tenho a certeza de que tomo a melhor decisão, por mais que não tenha sido fácil. O futebol sempre foi e continuará sendo tudo para mim, mas chegou o momento de me escutar e me cuidar", completou.

O Levante respondeu ao anúncio com uma mensagem de apoio: "Sempre com você e do seu lado, Torro".

No futebol masculino, a questão da saúde mental ganhou notoriedade com o caso do inglês Dele Alli, ex-Tottenham, que revelou em entrevista seus traumas e como ele havia perdido a felicidade jogando futebol. Ele também se afastou do futebol por um tempo para cuidar de si mesmo. Jadon Sancho, outro inglês, também passou por momentos difíceis no Manchester United e recorreu a ajuda psicológica.