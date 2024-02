João Paulo acredita em título do Santos no Paulista e elogia Brazão: 'Menino nota 10'

Um dos jogadores mais experientes do elenco do Santos, João Paulo vive o sonho de conquistar o seu primeiro título como titular na meta alvinegra. O goleiro admitiu que é possível sonhar com o troféu do Campeonato Paulista após a vitória de 1 a 0 sobre o São Paulo, na última quarta-feira (14), em pleno MorumBis.

"Claro, tem que sonhar, é um dos nossos objetivos. Quando nos apresentamos, o nosso presidente e o Carille falaram que nosso objetivo era o título do Paulista, mas primeiro tinha que classificar, ir passando de fase, para não atropelar os processos. A torcida pode sonhar sim e nós temos que sonhar também", disse.

O arqueiro, porém, entende que ainda há clubes melhores que o Alvinegro Praiano. Com isso, ele quer aproveitar essa reta final de fase de grupos do Estadual para aprimorar alguns aspectos.

"O São Paulo e o Palmeiras vêm de anos de trabalho. Desde quando começamos o Paulista não tivemos uma pausa para trabalhar. Agora que vamos ter e esperamos trabalhar pra evoluir e chegar no mata-mata disputando de igual para igual com nossos adversários", contou.

"Nosso primeiro objetivo era classificar. A gente está em um começo de temporada muito bom, conseguirmos o objetivo da classificação e agora vamos focar na classificação geral também, que vai ser vantajoso nas fases finais", ampliou.

O Santos lidera o grupo A, com 19 pontos, e já está classificado para as quartas de final do Estadual, algo que não acontecia há três anos.

"O que vem sendo diferente é o trabalho. Quando a gente se reuniu no começo do ano, traçamos nossos objetivos para o ano, trabalhamos muito e estamos jogando jogo após jogo. Temos um grupo maravilhoso. O trabalho e a união do grupo estão fazendo a diferença", analisou JP.

Por fim, João Paulo falou sobre a contratação de Gabriel Brazão. O experiente goleiro elogiou o garoto e afirmou que é um bom reforço para o clube.

"Fiquei bem tranquilo, o Gabriel é um menino nota 10, vai ajudar muito o clube. Estou me concentrando com ele, é um menino bem humilde, tranquilo e é um grande goleiro. Levei com tranquilidade, é o melhor para o clube. O Gabriel chegou para somar", finalizou.

O Alvinegro Praiano volta a campo no próximo domingo (18), às 16h (de Brasília), quando recebe o Novorizontino na Vila Belmiro, pela nona rodada do Campeonato Paulista.

