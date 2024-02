Internacional anuncia retorno do volante Bruno Gomes, ex-Coritiba; veja detalhes

O Internacional anunciou a chegada de mais um reforço nesta sexta-feira. Após concluir a contratação de Wesley, o Inter confirmou o retorno do volante Bruno Gomes, que estava no Coritiba. O jogador firmou vínculo em definitivo com o Colorado até o fim de 2027 e fará sua segunda passagem pelo clube.

"Bruno Gomes é do Inter! Meio-campista é o novo reforço do Colorado para 2024! Com passagem de destaque pelo Coritiba, Bruno Gomes retorna ao Inter e assina até o final de 2027?, escreveu a equipe gaúcha nas redes sociais.

Bruno Gomes foi revelado nas categorias de base do Vasco e fez sua estreia como profissional no próprio Cruzmaltino em 2019. Ganhando destaque, se transferiu para o Internacional em 2022. Contudo, não conseguiu se firmar no time gaúcho e foi emprestado ao Coritiba.

No Coxa, o volante retomou o bom futebol. Após a primeira temporada, teve seu passe adquirido em definitivo pela equipe paranaense em 2023. Naquele ano, entrou em campo em 45 partidas, contribuindo com três gols e duas assistências. Agora, retorna ao Inter para sua segunda passagem.

Na atual temporada, o jogador de 22 anos não fez nenhum jogo com o Coritiba. Isso porque foi convocado para a disputa do Torneio Pré-Olímpico na Venezuela - competição na qual atuou ao lado de seu novo companheiro de equipe, o meia Mauricio.

Bruno Gomes é o sétimo reforço do Inter para essa temporada. Antes dele, foram contratados pelo clube o goleiro Ivan, o zagueiro Robert Renan e o meia Hyoran, além dos atacantes Rafael Borré, Lucas Alario e Wesley.

Agora, o Colorado corre para inscrever o novo reforço no Campeonato Gaúcho. Já classificado às quartas de final, o Internacional encara o Novo Hamburgo neste domingo, às 20 horas (de Brasília), pela nona rodada do Estadual, no Estádio do Vale.