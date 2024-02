Inter de Milão vence Salernitana com tranquilidade e abre dez pontos de vantagem na liderança do Italiano

A Inter de Milão deu mais um passo rumo ao título do Campeonato Italiano ao bater a Salernitana por 4 a 0, nesta sexta-feira. O jogo, que ocorreu no Giuseppe Meazza, foi válido pela 24ª rodada da competição. Thuram, Lautaro Martínez, Dumfries e Arnautovic marcaram os gols da equipe. O lateral-esquerdo brasileiro Carlos Augusto deu duas assistências e foi um dos principais destaques da partida.

A vitória fez com que a Inter abrisse dez pontos de vantagem na liderança da competição. Os donos da casa possuem agora 63 pontos conquistados, com ampla vantagem para a vice-líder Juventus, que soma 53 unidades.

A Salernitana, por sua vez, segue com sua campanha dramática no Italiano. Os visitantes venceram apenas dois jogos e ocupam a lanterna da competição, com 13 pontos, sete de distância do Sassuolo, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

A Inter de Milão volta suas atenções para a Liga dos Campeões. Nesta terça-feira, a equipe encara o Atlético de Madrid, pelo jogo de ida das oitavas de final do torneio. A Salernitana volta a campo apenas no próximo sábado, contra a Udinese, pelo Italiano.

A Inter de Milão abriu o placar aos 18 minutos do primeiro tempo. Carlos Augusto fez boa jogada pela lateral, chegou na linha de fundo e encontrou Thuram na grande área. O atacante finalizou de primeira para balançar as redes a favor dos donos da casa. Exatamente um minuto depois, a equipe chegou ao segundo tento. Após nova jogada de Carlos Augusto, Lautaro Martínez bateu forte e venceu o goleiro Ochoa.

Já na reta final da etapa inicial, a Inter chegou ao terceiro gol. Aos 39 minutos, Barella cruzou rasteiro para o meio da área. Ochoa fez a defesa parcial, mas não encaixou a bola, que sobrou limpa para Dumfries tocar para o fundo das redes.

A Inter baixou o ritmo no segundo tempo, mas mesmo assim conseguiu chegar ao quarto gol. No último lance, após jogada de Dumfries pela direita, Arnautovic desviou a bola cruzada e deu números finais à partida.

Mais cedo pelo Italiano, o Torino passou pelo Lecce e assumiu a nona colocação da competição, com 36 pontos conquistados. O jogo, que ocorreu em Turim, terminou 2 a 0 para os donos da casa, com gols de Bellanova e Zapata. Os visitantes permaneceram na 13ª posição, com 24 unidades somadas.

Confira os demais resultados pela Europa nesta sexta-feira

Campeonato Alemão

Colônia 0 x 1 Werder Bremen

Campeonato Espanhol

Villarreal 1 x 1 Getafe

Campeonato Português

Famalicão 2 x 1 Rio Ave