Igor Coronado desembarca no Brasil com bagagem de quase 50 malas

Prestes a ser anunciado pelo Corinthians, o meia-atacante Igor Coronado desembarcou hoje no Brasil e trouxe cerca de 50 malas na bagagem (veja abaixo).

O que aconteceu

As 48 malas do jogador cruzaram o saguão do aeroporto de Guarulhos antes dele. Foram seis carrinhos de transporte utilizados e cinco funcionários do aeroporto envolvidos no transporte.

Igor Coronado cruzou o portão do terminal 3 na sequência, pouco depois das 12h (de Brasília). Vindo da Arábia Saudita, ele chegou acompanhado da família e foi escoltado por seguranças do Alvinegro paulista.

Igor Coronado desembarcou no aeroporto de Guarulhos Imagem: Reprodução/YouTube/Meu Timão

O meia-atacante de 31 anos atuou no exterior durante toda a carreira. Ele deixou o Brasil ainda cedo, indo para a base do MK Dons, da Inglaterra. Depois, passou por equipes de Malta, tália, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita, onde estava desde 2021 no Al-Ittihad.

Em sua chegada, ele disse que o "coração falou mais alto" para aceitar retornar ao Brasil e jogar no Corinthians. No entanto, ele adotou tom de cautela antes da oficialização do contrato e também disse que ainda não está 100% fisicamente.

Claro [que foi fácil dizer 'sim' ao Corinthians], é um sonho de estar aqui. Bastaram poucas conversas. Quando apareceu o interesse, foi momento em que ainda não tinha opção de sair [do Al-Ittihad], mas as coisas foram andando, coração falou mais alto. Mas tenho que manter os pés no chão, ainda essa tarde vamos ter novidades, se deus Quiser. Igor Coronado, no desembarque no Brasil

DESEMBARCOU!



Igor Coronado já chegou ao Brasil, onde assinará com o Corinthians por duas temporadas.



Atleta já está a caminho do CT, onde resolverá todos os trâmites burocráticos. A expectativa é que o meia já apareça no BID do Timão nesta sexta-feira.@Corintiamo78 /? pic.twitter.com/RqmIW1C4v6 -- Identidade Corinthiana (@IDCorinthiana) February 16, 2024

Corrida contra o relógio

O Alvinegro paulista agora corre para inscrevê-lo a tempo para a 1ª fase do Paulistão. O prazo para registro de atletas na Lista A para a fase de grupos do Estadual se encerra hoje.

Para isso, ele tem que ser regularizado no BID até as 19h (de Brasília), horário em que se encerra o expediente da entidade. Além dele, o lateral direito Matheuzinho e o atacante Pedro Henrique também aguardam esse processo. Se o prazo se encerrar, os reforços só poderão disputar o Paulistão no mata-mata, caso o clube se classifique.

