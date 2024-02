Ídolo do São Paulo revela que PAGOU para jogar no Tricolor

O ex-atacante e ídolo do São Paulo, Luis Fabiano, declarou que já pagou para jogar no Tricolor. O ex-atleta fez declarações de amor ao antigo clube e disse que já recusou um contrato melhor, com salários mais altos, para jogar em um clube rival

Em entrevista ao podcast Denilson Show, Fabiano reafirmou o carinho pelo São Paulo. "Eu deixei de assinar um grande contrato com um rival, cheguei a pagar para ir para o São Paulo. É um amor muito grande", disse. Em seguida, ele confirmou que o rival era o Corinthians.

Luis Fabiano ainda revelou os bastidores do retorno dele para o Tricolor, quando saiu do futebol espanhol. "Era cinco anos de contrato, quase o dobro do salário e eu disse que ia para o São Paulo. Eu fiquei um mês ligando para o presidente do Sevilha, todos os dias, para voltar", finalizou.