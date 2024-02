FPF confirma mudança de data do jogo entre Palmeiras e Portuguesa

A Federação Paulista de Futebol confirmou hoje a mudança de data do duelo entre Palmeiras e Portuguesa. O confronto é válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista, que está atrasada por causa da disputa da Supercopa Rei.

A partida, com mando da Lusa, seria disputada no dia 21 de fevereiro, no Canindé, e foi remarcada para uma semana depois. Portanto, Portuguesa e Palmeiras se enfrentarão no dia 28, às 19h30 (de Brasília). O local se manteve o mesmo.

A FPF alegou que a mudança foi feita para "ajuste de tabela". Caso a alteração não tivesse ocorrido, o Palmeiras jogaria três partidas em sete dias: contra Corinthians, Portuguesa e Mirassol.

Esta foi a segunda vez que o duelo teve sua data alterada. O duelo já havia sido adiado por conta da disputa do Palmeiras na Supercopa Rei, em que foi derrotado nos pênaltis pelo o São Paulo.