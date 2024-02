Fora do Derby, Coronado pode estrear pelo Corinthians no final de fevereiro; entenda cenário

Mesmo que seja inscrito no Campeonato Paulista nesta sexta-feira (16), o meia Igor Coronado não fará sua estreia pelo Corinthians no próximo domingo (18), contra o rival Palmeiras. O estafe do atleta e o clube trabalham com a possibilidade dele fazer seu primeiro jogo com o Timão no final de fevereiro, em melhores condições físicas.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que Coronado passará sua primeira semana no Corinthians apenas treinando com os companheiros no CT Dr. Joaquim Grava. O atleta também deve ser ausência diante do Cianorte, pela Copa do Brasil.

"Não vou estar 100% ainda, vai ser necessário um pouco tempo de trabalho, mas isso vai ser falado internamente com o clube, para a gente acertar os detalhes. Vou dar o máximo para acelerar esse processo", comentou Igor ao desembarcar em São Paulo.

A reportagem ouviu que existe a possibilidade do primeiro jogo de Igor ser contra a Ponte Preta, no dia 25 de fevereiro. O duelo será na Neo Química Arena, pela 10º rodada do Estadual.

A ideia é ter Coronado em condições físicas ideais para ajudar a equipe de António Oliveira, que vem de duas vitórias seguidas no Paulista. A última vez que o jogador de 31 anos entrou em campo foi no dia 26 de dezembro, ainda pelo Al-Ittihad.

Vale lembrar que o atleta só estará apto a defender o Corinthians no Paulistão caso seja inscrito nesta sexta no torneio. O clube ainda espera a realização dos exames médicos e a assinatura do contrato antes de agilizar a regularização do vínculo de Igor na CBF.