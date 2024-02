Ferj nega pedido do Vasco por árbitro de fora do Rio contra Botafogo

Do UOL, no Rio de Janeiro

A Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) negou o pedido do Vasco para que escale um árbitro de fora do Estado para o clássico contra o Botafogo, neste domingo (18), no Nilton Santos. A entidade, porém, não especificou se irá colocar um profissional Fifa como os vascaínos também solicitaram.

O que aconteceu

O Vasco enviou um ofício pedindo um árbitro Fifa e de fora do Rio contra o Alvinegro. Além disso, salientou que, se isso não fosse possível em tempo hábil, que a partida fosse reagendada.

A Ferj respondeu enaltecendo o que tem sido feito pela entidade. Ela disse que "o pedido evidencia total desconhecimento do trabalho de arbitragem que a Federação de Futebol do Rio de Janeiro desenvolve ao longo de anos, desde a formação assim como dos profissionais que compõem o quadro".

A federação seguiu e classificou a solicitação como "sem propósito": "Afirmar como justo arbitragem de fora do Rio para seus jogos é completamente sem propósito".

O UOL apurou que o Vasco, a princípio, não pretende boicotar o campeonato. Os motivos são as sanções pesadas em caso de abandono da competição ou escalação de time sub-20 após o limite estabelecido. Elas vão de multas pesadas até mesmo ao rebaixamento no Carioca e no Brasileiro.

A Ferj marcou uma reunião às 15h30 de hoje (16) para definir a arbitragem do clássico. O Vasco não confirmou presença.