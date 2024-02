Moreira tem lesão muscular na coxa e vira desfalque no São Paulo

O lateral direito Moreira virou desfalque para os próximos jogos do São Paulo. Nesta sexta-feira, o atleta passou por exames de imagem que diagnosticaram uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita. Ele iniciou o tratamento no Reffis Plus.

O jogador sentiu dores na região durante o aquecimento do clássico contra o Santos, na última quarta-feira. Ele teve que ser cortado às vésperas da partida no Morumbis. Ele já havia ficado em observação nesta quinta, no CT da Barra Funda.

O clube não divulgou o prazo para recuperação do atleta, mas a tendência é que ele desfalque o time por, no mínimo, uma semana.

Em boa fase, Moreira havia ganhado espaço no São Paulo com as baixas de Igor Vinícius e Rafinha, machucados. Ele seria titular da equipe pelo terceiro jogo consecutivo.

A ausência do garoto revelado em Cotia virou uma dor de cabeça e tanto para o técnico Thiago Carpini. Sem o trio de laterais direitos disponíveis no elenco, o treinador só contaria com uma opção para a função: o jovem Igor Felisberto, de apenas 16 anos.

No San-São da última quarta-feira, o meio-campista paraguaio Bobadilla se colocou à disposição da comissão técnica a atuou pelo setor no lado direito.

Vindo de duas derrotas consecutivas, o São Paulo vai em busca da reabilitação neste sábado. A equipe enfrenta o Red Bull Bragantino, às 18h (de Brasília), no Morumbis, pela nona rodada do Campeonato Paulista.