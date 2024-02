Ex-São Paulo, Shaylon marca dois gols e se destaca em goleada do Atlético-GO

O meia Shaylon, formado nas categorias de base do São Paulo, foi um dos destaques da goleada do Atlético-GO sobre o Goiatuba por 6 a 0. O atleta, de 26 anos, anotou dois gols e três assistências no passeio do Dragão. A partida ocorreu nesta quinta-feira, no estádio Antônio Accioly, e foi válida pela nona rodada do Campeonato Goiano.

Shaylon marcou o segundo e o sexto gol do Atlético-GO na partida, além de contribuir com assistências para o primeiro, quarto e quinto tento atleticano.

Segundo o Sofascore, Shaylon acertou 47 dos 51 passes que tentou, com um aproveitamento de 92%. Além disso, concedeu seis passes decisivos, que ocasionaram boas oportunidades de gol para o Atlético-GO.

#Goiano ?? Shaylon foi NOTA 10 em Atlético-GO 6-0 Goiatuba! ?? 2 gols (!)

?? 3 assistências (!)

? 4 finalizações (2 no gol)

? 47/51 passes certos (92%!)

? 6 passes decisivos (!)

?? 3/3 bolas longas certas (100%!)

? Nota Sofascore 10 pic.twitter.com/LkbXBByauD ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) February 16, 2024

Camisa 10 do clube goiano, Shaylon não teve uma passagem marcante pelo São Paulo. O jogador chegou ao Tricolor, ainda nas categorias de base, em 2015, e subiu ao profissional dois anos depois. Com a camisa do time paulista, marcou apenas quatro gols em 42 jogos - além de duas assistências.

No Atlético-GO desde 2022, Shaylon também possui passagens por Bahia e Goiás. Na temporada que chegou ao clube do centro-oeste brasileiro, o meia foi um dos destaques da boa campanha da equipe na Sul-Americana, marcando, inclusive, um dos gols da vitória contra o próprio São Paulo, na partida de ida da semifinal.