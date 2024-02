Ex-Corinthians, Du Queiroz é apresentado oficialmente pelo Grêmio

Nesta sexta-feira, o volante Du Queiroz foi apresentado oficialmente como novo reforço do Grêmio. O jogador estava no Zenit, da Rússia, depois de se destacar no Corinthians.

No começo da apresentação Du Queiroz recebeu a camisa 37 das mãos do vice-presidente de futebol do Grêmio, Antônio Brum.

O jogador falou sobre a possibilidade de atuar fora de sua posição de origem e deixou um recado para Renato Gaúcho. "Estou preparado para qualquer posição de que ele me colocar e muito motivado".

Du Queiroz explicou o motivo de ter escolhido o Grêmio. "Pelo projeto, pelo Grêmio ter sido vice-campeão do brasileiro e estar disputando muitas competições. Eu confesso que meu sonho ainda é jogar na Europa, é jogar em grandes clubes europeus e acredito que aqui no Grêmio vai ser uma vitrine para mim. Tem muitos campeonatos, Libertadores entre outros, então eu queria vir para disputar todos esses campeonatos novamente".

O volante de 24 anos comentou sobre a forte concorrência que irá enfrentar no setor de meio-campo do Grêmio e destacou que chega para brigar por sua posição e "conquistar meu espaço". Du garantiu que sua parte física está em dia e disse estar pronto para estrear.

Para finalizar, Du Queiroz deixou uma mensagem para a torcida gremista. "Pode esperar um jogador muito aguerrido que vai brigar por todas as bolas do início ao fim do jogo, que vai ser muito intenso e onde precisar eu tenho essa capacidade de fazer algumas outras funções e pode ter certeza que vou fazer da melhor forma".