Escalação do São Paulo: com dúvida na lateral, Carpini encerra preparação para jogo contra o Bragantino

Nesta sexta-feira, o elenco do São Paulo treinou no CT da Barra Funda e concluiu a preparação para o jogo contra o Red Bull Bragantino, que ocorre neste sábado. Sem Moreira, o técnico Thiago Carpini tem dúvidas na lateral direita da equipe.

O jogador passou por exames e teve diagnosticada uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita. Ele deu início ao tratamento no Reffis Plus e virou baixa para os próximos jogos.

O lateral Igor Vinícius, em recuperação de um edema na coxa, novamente foi ao gramado e fez alguns exercícios com os preparadores físicos do clube. Ele não deve ficar à disposição de Carpini, assim como Rafinha, que permanece em tratamento de uma contusão no tendão da perna esquerda.

Com poucas opções, o treinador irá escolher entre Igor Felisberto, de apenas 16 anos, ou o meia paraguaio Bobadilla, improvisado no clássico contra o Santos.

Já os demais lesionados, Lucas (lesão na região posterior da coxa esquerda), Wellington Rato (lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda), Nestor (cirurgia no joelho esquerdo) e Rodriguinho (entorse no tornozelo), intercalaram entre atividades internas e externas com a fisioterapia.

Em contrapartida, o meia Michel Araújo, ausente no San-São, já se recuperou de uma amigdalite e será relacionado por Thiago Carpini.

A provável escalação do São Paulo, portanto, deve ser: Rafael; Bobadilla (Igor Felisberto), Arboleda, Diego Costa e Welington; Pablo Maia e Alisson; Erick (Nikão), Luciano e Ferreira (Michel Araújo); Calleri.

Como foi o treino?

O dia começou com um vídeo para o elenco no auditório. Logo após o aquecimento em campo, Carpini e a comissão técnica comandaram um trabalho tático posicional e de bolas paradas para os prováveis titulares. Os demais atletas fizeram um treino técnico no gramado ao lado.

Vindo de duas derrotas consecutivas, o São Paulo busca uma reabilitação no Estadual. A equipe ainda lidera o Grupo D, com 13 pontos, mas vê o Novorizontino e o São Bernardo na cola.

O confronto diante do Bragantino está agendado para este sábado, no Morumbis, pela nona rodada do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 18h (de Brasília).