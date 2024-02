Endrick celebra retorno ao Palmeiras e reforça desejo de jogar o máximo possível antes de ida ao Real

A joia Endrick estreou pelo Palmeiras na temporada de 2024 na vitória por 1 a 0 sobre o São Bernardo, pelo Campeonato Paulista. Após disputa do Pré-Olímpico com a Seleção Brasileira sub-23, o garoto de 17 anos foi titular na partida desta quinta-feira (15) e celebrou o retorno ao clube alviverde.

"Agradeço muito a Deus por tudo que venho passando na minha vida. Servi a Seleção e agora estou de volta ao Palmeiras, pude rever meus companheiros, todo o estafe. Para mim, isso é muito bom. Também já pude jogar, que é o quero, servir o Palmeiras, poder ajudar e fazer o que for preciso para o Palmeiras ganhar. Graças a Deus, ontem conquistamos a vitória", disse.

Vendido ao Real Madrid desde dezembro de 2022, Endrick fica no Verdão até julho deste ano, quando completa 18 anos e enfim ruma à Europa para se juntar ao time espanhol. O atacante, que deve fazer cerca de 20 jogos antes de partir para o Velho Continente, reforçou o desejo de atuar o máximo possível pelo Palmeiras enquanto estiver no Brasil.

"Como eu sempre falei desde o final da temporada passada: quero jogar os campeonatos aqui, quero ganhar, ajudar no que for preciso. Estou muito satisfeito aqui dentro, com a cabeça muito focada, e creio que todos os jogadores, o Abel e toda a comissão estão me ajudando bastante com relação a isso. Espero poder ajudar o Palmeiras nessa reta final do Paulista e, consequentemente, nas próximas competições também", completou o jovem centroavante.

Reapresentação e foco no Derby ? A manhã foi de treino na Academia de Futebol. Confira os detalhes em nosso site ? https://t.co/S4ZWQG87c1#AvantiPalestra pic.twitter.com/aLuhvO8C0c ? SE Palmeiras (@Palmeiras) February 16, 2024

Números de Endrick na estreia pelo Palmeiras em 2024

Contra o São Bernardo, Endrick atuou por 72 minutos e teve 46 ações com a bola. Segundo números do Sofascore, o camisa 9 do Alviverde acertou 20 dos 25 passes que tentou (80%) ? dois deles decisivos ?, deu um chute a gol, um para fora e teve sucesso em três dos quatro dribles que realizou no jogo. Além disso, venceu dez dos 12 duelos que teve pelo chão e sofreu cinco faltas.

Com Endrick à disposição, o Palmeiras enfrenta o rival Corinthians no próximo domingo (18), às 18 horas (de Brasília), na Arena Barueri, pela nona rodada do Campeonato Paulista. O Verdão lidera o Grupo B do Estadual, com 17 pontos ? dois abaixo do Santos, primeiro colocado da classificação geral.