Damián Suarez é regularizado e pode estrear pelo Botafogo

Neste domingo, o Botafogo enfrenta o Vasco pelo Campeonato Carioca. O técnico Tiago Nunes conta com uma novidade para o clássico. O lateral direito Damián Suarez foi regularizado e pode estrear com a camisa alvinegra.

Suarez estava no Getafe-ESP e foi anunciado pelo Glorioso no último dia nove. O lateral vem treinando com o elenco na última semana. O uruguaio não terá problema com ritmo de jogo.

O clássico contra o Vasco é um confronto direto por uma vaga na zona de classificação para as semifinais do Campeonato Carioca. Isso porque o Botafogo ocupa a 4ª colocação com 14 pontos e logo atrás, na 5ª posição, o Cruzmaltino tem 13 pontos. Os quatro primeiros colocados garantem vaga na próxima fase.

Tiago Nunes ainda não definiu se irá escalar força máxima ou poupará os principais jogadores visando a estreia na Pré-Libertadores, na quarta-feira, contra o Aurora-BOL, na Bolívia.

O Botafogo encara o Vasco no Nilton Santos neste domingo, às 16 horas (de Brasília), pela 9ª rodada do Campeonato Carioca.