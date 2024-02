Cruzeiro soma 8 derrotas seguidas para o América-MG pelo Estadual

A derrota para o América-MG não significou para o Cruzeiro apenas a perda da invencibilidade no Campeonato Mineiro de 2024. Prolongou também uma longa sequência negativa do time celeste diante do Coelho em duelos válidos pelo Estadual.

O Cruzeiro soma oito derrotas seguidas para o América-MG. A sequência começou na edição de 2001, com uma revés por 1 a 0.

Neste período, a diferença ofensiva entre as equipes é marcante. O Cruzeiro fez apenas três gols, enquanto o América-MG balançou as redes em 15 oportunidades.

Pelo Campeonato Mineiro, o Cruzeiro volta a jogar no próximo domingo em busca da reabilitação. O adversário será o Democrata, no Estádio José Mammoud Abbas, na cidade de Governador Valadares.