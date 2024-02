Coronado, Matheuzinho e Pedro Henrique são registrados no BID e podem disputar 1ª fase do Paulista pelo Corinthians

A sexta-feira reservou três grandes presentes para a Fiel Torcida. O Corinthians confirmou a contratação de três aguardados reforços: Igor Coronado, Matheus França e Pedro Henrique. O trio, inclusive, já foi registrado no BID (Boletim Informativo Diário da CBF).

Com os respectivos nomes no BID, o lateral direito Matheuzinho, o meia Coronado e o atacante Pedro Henrique já foram inscritos pelo Timão na lista da primeira fase do Paulistão. Assim, os três estão à disposição do técnico António Oliveira para a primeira fase do estadual.

Matheuzinho e Pedro Henrique podem, inclusive, já estrear no clássico diante do Palmeiras. A bola rola para o Derby paulista neste domingo, às 18 horas (de Brasília), na Arena Barueri, pela oitava rodada do torneio estadual.

IGOR CORONADO É DO TIME DO POVO! ? O meio-campista é o nosso novo reforço e chega ao Timão com contrato válido até fevereiro de 2026! ?? Bem-vindo, Igor! ?? Saiba mais ? https://t.co/EjyJb7HWwf#BemVindoIgorCoronado#VaiCorinthians pic.twitter.com/eyva16rrPm ? Corinthians (@Corinthians) February 16, 2024

O meia Igor Coronado, por sua vez, não está em condições físicas para entrar em campo neste domingo. O jogador não disputa uma partida oficial há cerca de dois meses, devido às tratativas para rescindir com seu antigo clube - o Al-Ittihad, da Árabia Saudita. Assim, ele não está 100% fisicamente e deve estar apto a estrear apenas no final do mês.

Matheuzinho foi o primeiro a ser anunciado pelo Corinthians nesta sexta-feira. O defensor assinou contrato até o fim de 2028. Enquanto isso, Coronado firmou vínculo até o final de 2026, e o contrato assinado por Pedro Henrique vai até 2025.

O Timão conseguiu se recuperar no Paulistão e agora, com os três novos reforços, vai em busca da classificação ao mata-mata. O Alvinegro ocupa a lanterna do Grupo C, com nove pontos, mas chega confiante para o Derby após as duas vitórias consecutivas com António Oliveira.