'Corinthians se classificar no Paulistinha é o mínimo', diz Arnaldo Ribeiro

Buscar a classificação ao mata-mata do Paulista é o mínimo que o Corinthians deve fazer após o início ruim no campeonato, afirmou o comentarista Arnaldo Ribeiro no Posse de Bola. Para ele, o Timão precisa ter metas esportivas mais ousadas, condizentes com a folha de pagamento de um dos elencos mais caros do futebol brasileiro.

Luta contra o rebaixamento?: "Essa história que o Corinthians luta contra o rebaixamento no Paulista soa da mesma forma que o Corinthians lutava contra o rebaixamento no Brasileiro, era o grande temor, mas na prática isso nunca aconteceu: o Corinthians nunca entrou na zona de rebaixamento do Brasileiro e nunca entrou na zona de rebaixamento do Paulista, a não ser por uma rodada. Para quem vê a Portuguesa jogando, o Guarani, o Santo André, o Ituano, não dá para comparar com o Corinthians, assim como no ano passado alguns times estavam abaixo do Corinthians".

'Classificar no Paulistinha é o mínimo': "O que me surpreende no Corinthians é essa situação que se repete agora com um novo técnico, que é a meta baixa. 'Ah, vamos ficar aqui, é melhor nem se classificar, é melhor nem ir pra lá', como era na Sul-Americana no ano passado, era a mesma conversa. Há quanto tempo o Corinthians está nessa de é melhor nem tentar? O Corinthians terá de novo uma das maiores folhas de pagamento do país, investe absurdamente no time de futebol, tem uma torcida atuante, ele ainda é forte em casa, não é mais intransponível, mas ele ainda é forte, então o Corinthians tem que buscar objetivos um pouquinho maiores. Classificar no Paulistinha é o mínimo, e ainda dá".

'Paga o estádio, depois contrata jogador', diz Mauro Cezar sobre o Corinthians

Mauro Cezar Pereira criticou a iminente contratação do lateral direito Matheuzinho pelo Corinthians. Segundo ele, a diretoria do clube do Parque São Jorge deveria se preocupar primeiro em quitar as dívidas em aberto, como a da Neo Química Arena junto à Caixa, em vez de continuar abrindo o cofre para trazer reforços.

