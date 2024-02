Corinthians se afasta da zona de queda do Paulistão; São Paulo desaba na classificação geral

O encerramento da oitava rodada do Paulistão 2024 é motivo de alívio para o Corinthians. Com a segunda vitória seguida, o Timão se distanciou do perigo da zona de rebaixamento, apesar de ainda estar fora do top-10 da classificação geral.

Com 9 pontos, o Corinthians tem a 11ª melhor campanha do Estadual. No entanto, a diferença para a zona de rebaixamento já chegou a cinco pontos - hoje estariam rebaixados Portuguesa e Santo André, com apenas 4 pontos.

Já para o São Paulo, a fase no Paulistão piorou. São duas derrotas seguidas que deixam o Tricolor apertado no grupo - com 1 ponto de vantagem sobre Novorizontino e São Bernardo. Na classificação geral, o time do Morumbi caiu para o quinto lugar, sendo ultrapassado por Bragantino e Inter de Limeira.

A briga pela liderança geral está ficando, cada vez mais, entre dois times. No momento, o Santos - primeiro classificado às quartas - é o melhor, com 19 pontos, mas o Palmeiras soma 17 e tem um jogo a menos.

DE OLHO NA CLASSIFICAÇÃO GERAL! ??

Fim de mais uma rodada! E aí, como tá o seu time, torcedor? ? #PaulistãoSicredi #FutebolPaulista pic.twitter.com/qPgKWspAeQ ? Paulistão (@Paulistao) February 16, 2024

Veja a classificação geral do Paulistão

1. Santos 19 pontos



2. Palmeiras 17 (1 jogo a menos)



3. Bragantino 14



4. Inter de Limeira 13 (1 jogo a menos)



5. São Paulo 13 (1 jogo a menos)



6. Ponte Preta 12



7. Novorizontino 12



8. São Bernardo 12



9. Água Santa 11



10. Mirassol 11



11. Corinthians 9



12. Botafogo SP 8



13. Guarani 5



14. Ituano 5



15. Portuguesa 4 (1 jogo a menos)



16. Santo Andre 4.