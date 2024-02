Corinthians não ganhava por três gols de diferença desde junho de 2023

Mesmo com pouco tempo, o Corinthians já mostrou uma evolução sob comando do técnico António Oliveira. Na goleada contra o Botafogo-SP por 4 a 1, a equipe alcançou uma marca significativa.

Desde junho de 2023, o Timão não triunfava por três gols de diferença. Na ocasião, com um time alternativo, o time de Parque São Jorge venceu o Liverpool-URU por 3 a 0, pela fase de grupos da Libertadores, com gols de Matheus Araújo, Felipe Augusto e Adson.

A goleada contra o Botafogo-SP também marcou a primeira vitória do Corinthians fora de casa na temporada. Antes, eram três derrotas (Ituano, Santos e Portuguesa).

De acordo com o Sofascore, sob comando do técnico António Oliveira, foram seis gols marcados, um sofrido, 10 grandes chances criadas e 5,2 finalizações para marcar.

Ainda na lanterna do Grupo C, o Corinthians está com nove pontos. Na próxima rodada, o Timão terá pela frente o Palmeiras, às 18h (de Brasília) desse domingo, na Arena Barueri.