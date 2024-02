Corinthians libera Rafael Ramos ao Ceará por empréstimo; confira

O Ceará anunciou na tarde desta sexta-feira (16) a contratação do lateral direito Rafael Ramos, por empréstimo, até o final do ano. O clube cearense divulgou que firmou um pré-contrato com o defensor português de 29 anos, que estava no Corinthians.

Ramos não vinha tendo espaço no Timão, tanto que nem foi inscrito para a primeira fase do Paulistão. A passagem do lateral pela equipe paulista foi discreta, marcada por atuações apagadas e muitas lesões.

Rafael Ramos é do Vozão! ???? Seja bem-vindo! ???#CearáSC ? pic.twitter.com/sjANotN4Lr ? Ceará Sporting Club (@CearaSC) February 16, 2024

Rafael Ramos se junta, então, a nomes como Roni, Léo Natel e Igor Ratier, que também estão emprestados pelo Corinthians. Apesar do anúncio de empréstimo ao Ceará até o final do ano, o contrato do defensor com o Timão é válido até junho de 2024.

Pelo Corinthians, Rafael acumulou 31 jogos (22 como titular) e não marcou nenhum gol. O jogador chegou ao clube a pedido do técnico Vítor Pereira, em 2022.