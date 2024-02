'Corinthians corre risco se jogar no 4-3-3 contra o Palmeiras', diz Casão

Walter Casagrande analisou no Fim de Papo que o Corinthians precisa preencher o meio de campo no clássico contra o Palmeiras, no domingo (18), na Arena Barueri, pelo Paulistão. Na visão do colunista do UOL, se jogar no esquema 4-3-3, o Timão corre sério risco de ser batido pelo time de Abel Ferreira no Dérbi.

'Corinthians deveria escalar quatro no meio': "O Corinthians não deveria encarar o Palmeiras com três atacantes, deveria botar quatro homens no meio de campo e dois atacantes, deveria brigar pelo meio-campo. O meio de campo do Palmeiras é superior, taticamente já está pronto, o Abel conhece totalmente todos os jogadores, mexe taticamente no time, o Palmeiras tem diversas alternativas numa partida só. O Corinthians, não, o António Oliveira chegou agora, então ele tem que brigar pelo meio-campo, colocar quatro homens e tentar evitar que o Palmeiras domine e consiga tocar a bola por ali".

'Corinthians corre risco se entrar no 4-3-3': "Os dois pontas vão tentar ajudar na marcação dos laterais, mas no meio de campo não pode ficar só três. Quando você joga com um time muito superior, você tem que igualar numericamente no meio de campo para tentar dificultar o desenvolvimento e a dinâmica do outro time. A minha escalação seria com quatro homens no meio, o Maycon ter se machucado foi péssimo para o António Oliveira, porque o Maycon jogou bem contra Portuguesa e Botafogo-SP — jogou bem, acertou passes e se entendeu muito bem com o Garro no meio de campo. Eu acho que o Corinthians corre risco se entrar no 4-3-3, tem que ter quatro no meio".

