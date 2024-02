Corinthians anuncia o atacante Pedro Henrique, 10º reforço para 2024

O Corinthians oficializou a contratação em definitivo do atacante Pedro Henrique, que estava no Inter.

O que aconteceu

O jogador de 33 anos assinou contrato com o Corinthians até dezembro de 2025. O clube do Parque São Jorge adquiriu 70% dos direitos econômicos do atleta, enquanto o Colorado manteve 30%.

O Alvinegro paulista não anunciou os valores da negociação. O atacante terá multa rescisória de R$ 300 milhões para o mercado nacional e de R$ 535 milhões (100 mi de euros) para o exterior.

Pedro Henrique, António Oliveira e Matheuzinho em treino do Corinthians Imagem: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Pedro Henrique já participou do treino de hoje, assim como Matheuzinho, que também foi anunciado hoje. Os dois já estavam em São Paulo nos últimos dias para acertar os detalhes finais das operações.

Ele é o décimo reforço do Corinthians confirmado para a temporada. O clube do Parque São Jorge já contratou o lateral direito Matheuzinho; os zagueiros Félix Torres e Gustavo Henrique; ; os laterais esquerdos Diego Palacios e Hugo; o volante Raniele; os meias Rodrigo Garro e Igor Coronado; e o atacante Pedro Raul. Além deles, o técnico António Oliveira também veio.

Todo jogador tem grandes objetivos na carreira e, para mim, não é diferente. Estou muito feliz, motivado, é um grande clube. Esta camisa é pesadíssima. Então, estou muito feliz de poder chegar aqui. Pedro Henrique, ao site do clube

Quem é Pedro Henrique

Pedro Henrique no jogo entre Inter e América-MG, pelo Brasileirão 2023 Imagem: Giancarlo Santorum/Agif

Foi revelado pelo Grêmio e, no Brasil, só atuou no Sul. Ele também defendeu o Caxias antes de ir para o Colorado, que desembolsou 1 milhão de euros para trazê-lo, em 2022.

Ficou dez anos na Europa. O atacante jogou na Suíça, França, Grécia, Azerbaijão, Cazaquistão e Turquia, tendo conquistado uma serie de títulos no exterior.

Já recusou o São Paulo, além de Bahia e Fortaleza. Ele estava satisfeito no Inter e chegou até a ter sondagem do próprio Corinthians, mas afastou a possibilidade na ocasião. Com a chegada do técnico Eduardo Coudet, o atacante foi perdendo espaço.