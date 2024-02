Corinthians anuncia contratação do lateral direito Matheuzinho; veja detalhes

Nesta quinta-feira, o Corinthians confirmou a contratação do lateral direito Matheuzinho. O jogador de 23 anos assinou contrato válido até o fim de 2028 com o Timão.

Para tirar o defensor do Flamengo, a diretoria do Corinthians topou desembolsar 4 milhões de euros (R$21,4 milhões) por 60% de seus direitos econômicos.

A multa rescisória de Matheus França, como será chamado no Corinthians, é de R$ 300 milhões para o mercado nacional e 100 milhões de euros para o mercado internacional.

MATHEUS FRANÇA É DO TIMÃO! ? O lateral-direito chega ao Coringão em definitivo, com contrato válido até o fim de 2028! Bem-vindo, Matheus! ? Saiba mais ? https://t.co/BHRG8oli4D#BemVindoMatheusFrança#VaiCorinthians pic.twitter.com/U4nxnmUVb4 ? Corinthians (@Corinthians) February 16, 2024

Antes, as diretorias haviam acertado o empréstimo de Matheuzinho, mas algumas condições impostas pelo Rubro-Negro incomodaram a gestão corintiana. O lateral, inclusive, chegou a treinar com o restante do elenco do time de Parque São Jorge, sendo filmado no treino aberto, no dia 20 de janeiro, na Fazendinha.

O defensor chega para disputar posição com Fagner e Leo Maná, recém campeão da Copinha. Rafael Ramos, por sua vez, não está nos planos do Corinthians.

Em sua última temporada pelo Flamengo, Matheuzinho anotou quatro assistências em 26 jogos. O vínculo dele com o clube carioca terminava no fim de 2026.

Com registro no BID da CBF, a tendência é que Matheus França já esteja apto para atuar no clássico contra o Palmeiras, neste domingo (18), às 18 horas (de Brasília). O Derby será disputado na Arena Barueri, com presença exclusiva de palmeirenses.