Corinthians anuncia contratação de Igor Coronado; veja detalhes do acordo

O Corinthians anunciou na tarde desta sexta-feira (16) a chegada do meia Igor Coronado, que rescindiu recentemente com o Al-Ittihad. O Timão adquiriu 100% dos direitos econômicos do atleta e firmou contrato até final de 2026.

A multa rescisória de Coronado para o mercado nacional é de R$ 300 milhões, enquanto que para o internacional é de 100 milhões de euros.

O jogador desembarcou em São Paulo na manhã desta sexta, realizou exames médicos e assinou contrato com o clube. O atleta não está 100% fisicamente e deve estar apto a estrear apenas no final do mês.

"É um sonho estar aqui, então tive poucas conversas, na verdade. Quando apareceu o Corinthians não tinha a opção de sair do clube (Al-Ittihad), mas as coisas mudaram rápido, e o coração falou mais alto", comentou Igor ao desembarcar em São Paulo.