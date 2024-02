Corinthians anuncia a contratação do ponta Pedro Henrique; veja detalhes

O atacante Pedro Henrique foi anunciado pelo Corinthians nesta sexta-feira (16). Aos 33 anos, o jogador assinou contrato até final de 2025 com o Timão.

A chegada dele é vista como uma oportunidade de mercado diante da carência nas beiradas. A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que, para adquirir o jogador, o Alvinegro não desembolsou qualquer valor, já que dívidas antigas do Internacional com o clube paulista foram utilizadas para viabilizar a transação.

O Corinthians adquiriu 70% dos direitos econômicos de Pedro Henrique, enquanto o Internacional manteve 30%. A multa rescisória do atleta para o mercador nacional é de R$ 300 milhões, enquanto que para o exterior é de 100 milhões de euros.

"Todo jogador tem grandes objetivos na carreira e, para mim, não é diferente. Estou muito feliz, motivado, é um grande clube. Esta camisa é pesadíssima. Então, estou muito feliz de poder chegar aqui", disse o novo reforço.

Após um período na Europa, Pedro Henrique retornou ao Brasil em 2022 para vestir as cores do Internacional, com 90 jogos, 21 gols e sete assistências pelo Colorado. Recentemente, ele perdeu espaço com o técnico Eduardo Coudet e chegou a ser negociado com o Vasco, mas as tratativas não evoluíram.

Vindo de duas vitórias seguidas, o Corinthians está na lanterna do Grupo C, com nove pontos, atrás de Inter de Limeira (10), Mirassol (11) e RB Bragantino (15). O próximo compromisso é o clássico contra o Palmeiras, às 18h (de Brasília) desse domingo, na Arena Barueri.