Consórcio Maracanã culpa shows e grande quantidade de jogos por más condições do gramado

O gramado do Maracanã tem sido alvo de críticas durante o início desta temporada do Campeonato Carioca. Nesta sexta-feira, o consórcio responsável pela administração do estádio justificou que a baixa qualidade é consequência de shows no final do ano passado e a grande quantidade de partidas disputadas em um curto período.

Em nota publicada em suas redes sociais, o Consórcio Maracanã apontou que a recuperação do gramado ao fim da temporada, principalmente no lado do setor norte, foi prejudicada por conta de dois grandes shows ? realizados pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro ? ocorridos em dezembro.

"O estádio recebeu somente no mês de dezembro do ano passado quatro eventos, sendo dois megashows - Paul McCartney e Ivete Sangalo -, o que fez com que um grande palco ficasse montado por duas semanas sobre o gramado", iniciou.

"O palco ficou montado por 15 dias, impedindo que o gramado recebesse luz solar, irrigação e o tratamento diário por que passa o campo de jogo durante o ano, causando danos no lado do setor Norte do campo", seguiu.

O Consórcio afirmou que o processo de revitalização foi iniciado no final de novembro e teve uma duração de 35 dias. A manutenção, porém, não foi suficiente para recuperar o gramado, que ficou ainda mais prejudicado por conta das fortes chuvas e altas temperaturas tradicionais nesta época do ano.

Apesar das críticas, o Consórcio garantiu que estas condições estão dentro do planejado e que visa "entregar para as próximas competições de 2024 o gramado nas condições ideais de jogo".

Veja a nota publicada pelo Consórcio Maracanã na íntegra:

"O Consórcio Maracanã vem a público prestar alguns esclarecimentos sobre a situação do gramado:

A) O estádio recebeu somente no mês de dezembro do ano passado quatro eventos, sendo dois megashows - Paul McCartney e Ivete Sangalo -, o que fez com que um grande palco ficasse montado por duas semanas sobre o gramado.

B) O palco ficou montado por 15 dias, impedindo que o gramado recebesse luz solar, irrigação e o tratamento diário por que passa o campo de jogo durante o ano, causando danos no lado do setor Norte do campo.

C) Referidos shows foram compromissos assumidos pelo Governo do Estado, que tem essa prerrogativa pelo instrumento de permissão de uso.

No dia 28 de dezembro, teve início o processo de revitalização com a duração de cerca de 35 dias.

A equipe de agrônomos do Consórcio Maracanã realizou uma raspagem em todo o gramado e uma intervenção mais profunda onde ficou montado o palco dos shows. A resposta a essa intervenção foi considerada positiva pelos responsáveis pela manutenção do campo, porém não o suficiente para a recuperação plena da área norte do gramado.

Vale lembrar que entre o dia 04 de fevereiro, com o retorno das partidas de futebol no estádio, e o dia 03 de março, o Maracanã receberá onze jogos em 28 dias, sob condições climáticas adversas, com temperaturas elevadas e fortes chuvas que vêm se repetindo em diferentes ciclos durante as últimas semanas.

Mesmo ciente de que tais variações climáticas são comuns nesta época do ano, até o momento, elas foram mais intensas e recorrentes do que o usual.

O Consórcio Maracanã segue seu planejamento inicial, que já contemplava esse cenário e que visa entregar para as próximas competições de 2024 - finais da Recopa Sul-Americana e do Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores da América - o gramado nas condições ideais de jogo. Para isso, é considerado também o maior espaçamento dos jogos no mês de março, em função das Datas FIFA e da redução do volume de partidas para o período."