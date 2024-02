Com Veiga em campo, Palmeiras se reapresenta após vitória e inicia preparação para o Derby

Após vitória por 1 a 0 sobre o São Bernardo, o Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol na manhã desta sexta-feira (16). O treino também iniciou a preparação do elenco para o Derby do próximo domingo (18), pelo Campeonato Paulista.

Desfalque diante do Bernô devido a uma infecção ocular, o meia Rapahel Veiga foi ao gramado do centro de treinamento alviverde e participou normalmente da atividade com os demais companheiros. Conforme noticiado pela Gazeta Esportiva, o problema do camisa 23 não preocupa para o clássico contra o Corinthians.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos no último compromisso realizaram o cronograma regenerativo na parte interna do centro de excelência.

Os demais atletas do Verdão foram a campo e disputaram um trabalho coletivo em espaço reduzido com a participação de jovens do grupo de apoio.

Para a partida de domingo, o técnico Abel Ferreira segue com as baixas dos atacantes Dudu e Bruno Rodrigues, que se recuperam de lesão no joelho direito, e do lateral Mayke, com lesão na coxa direita.

Ainda invicto no Paulistão, o Palmeiras lidera o Grupo B, com 17 pontos somados ? dois abaixo do Santos, primeiro colocado da classificação geral. Válido pela nona rodada do Estadual, o Derby está previsto para as 18 horas (de Brasília) de domingo, na Arena Barueri.