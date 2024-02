Com três campeões de Grand Slam, Rio Open se prepara para "edição histórica"

O Rio Open 2024 entra na décima edição e, com a presença de astros internacionais e diversas atrações para um público esperado de 65 mil pessoas até o dia 25, promete movimentar a Cidade Maravilhosa e ser lembrado como uma das maiores competições de tênis já realizadas no Brasil.

Um dos 13 campeonatos de nível ATP 500 do calendário internacional em 2024, o Rio Open já é visto de maneira especial antes do seu começo oficial. A competição, disputada em quadras de saibro no Jockey Club Brasileiro, contará com três campeões de Grand Slam.

Encabeça a lista de astros internacionais o espanhol Carlos Alcaraz, vencedor do US Open em 2022 e em Wimbledon em 2023. O ex-número 1 do ranking mundial jogará o Rio Open pela quarta vez na carreira, sendo finalista nas duas últimas edições. Campeão em 2022 e vice no ano passado, o tenista de apenas 20 anos de idade tentará conquistar o bicampeonato no Rio de Janeiro.

Além de Alcaraz, o outro campeões de Grand Slam que está no Rio Open é o suíço Stan Wawrinka. Ele é um dos maiores vencedores de Grand Slam da geração atual, tendo conquistado três títulos do nível. Campeão no Australian Open 2014 contra Rafael Nadal e em Roland Garros (2015) e no US Open (2016) contra Novak Djokovic, o suíço soma cinco vitórias contra tenistas número 1 do mundo em Grand Slams.

Quem também retorna ao Jockey Club Brasileiro é o britânico Cameron Norrie, atual campeão do torneio. O tenista é dono de cinco títulos do nível ATP e marcou a sua história no Rio Open não só com a conquista da taça de campeão, como também com a vontade de se envolver com a cidade do Rio de Janeiro, ficando emocionado com a visita à Rocinha na última edição. Norrie vai em busca da defesa do título no torneio, algo que jamais foi feito na história da competição brasileira.

O esquadrão internacional também terá um grande reforço da nova geração: o francês Arthur Fils, tenista do top 40 do ranking mundial, fará sua estreia no Rio Open. O atleta iniciou o ano de 2023 na 252ª posição e subiu com grandes campanhas, como a conquista do challenger de Oeiras e do seu primeiro ATP da carreira, em Lyon. Sua última temporada rendeu uma vaga para o francês no Next Gen ATP Finals, torneio que reúne as maiores promessas do ano, onde chegou até a final da competição.

Para duelar com os tenistas internacionais, o Brasil contará com ao menos quatro jogadores na chave principal. Já estão garantidos na disputa Thiago Wild, classificado diretamente pelo ranking da ATP; Thiago Monteiro e João Fonseca, convidados pela organização do Rio Open; e Gustavo Heide, campeão da Maria Esther Bueno Cup, torneio classificatório disputado em São Paulo. Este número de brasileiros, porém, pode aumentar após o qualifying. Felipe Meligeni, Matheus Pucinelli e João Lucas Reis estão confirmados na disputa classificatória.

Já na chave principal de duplas, Marcelo Demoliner e Felipe Meligeni receberam o último convite e se juntaram às duplas de Marcelo Melo, ex-número 1 do mundo, e de Rafael Matos, campeão de duplas mistas no Australian Open 2023. Mais um convite será anunciado posteriormente para o qualifying de duplas.

Este número de brasileiros, porém, pode aumentar após o qualifying. Os jogos que darão vagas na chave principal serão realizados nos dias 17 e 18, com início a partir das 16h. A disputa pelo título para a décima edição do Rio Open iniciará no dia 18, e a decisão do título acontecerá no dia 25.