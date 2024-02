Com reforços em campo, Corinthians realiza treino tático de olho em derby contra o Palmeiras

Na manhã desta sexta-feira, com a presença de dois dos três novos reforços, o Corinthians deu sequência à preparação para o clássico contra o Palmeiras, válido pela nona rodada do Campeonato Paulista. A bola para o Derby rola neste domingo, a partir das 18 horas (de Brasília), na Arena Barueri.

Dois dos três novos reforços do Timão participaram dos trabalhos no CT Dr. Joaquim Grava: o lateral direito Matheuzinho e o atacante Pedro Henrique. Já o meia Igor Coronado chegou hoje em São Paulo e ainda não iniciou os treinamentos com a equipe.

O elenco alvinegro deu início às atividades desta sexta-feira com uma ativação física na academia do centro de treinamento. Após isso, os jogadores rumaram ao gramado para o aquecimento.

Em seguida, no Campo 3 do CT, o técnico António Oliveira organizou um trabalho de finalizações. Já antes do fim das atividades, o grupo corintiano realizou um técnico-tático, composto por transições ofensivas e defensivas.

O elenco do Corinthians ainda fará um último treino na manhã deste sábado antes do clássico contra o Palmeiras. Vale lembrar que os três novos reforços já foram inscritos no Paulistão e registrados no BID. Matheuzinho e Pedro Henrique já podem ser relacionados para o Derby, enquanto Coronado não está 100% fisicamente e deve estrear apenas no fim do mês.

O Timão quer seguir com a boa sequência no Estadual e entra em campo para buscar a terceira vitória consecutiva e tentar a classificação ao mata-mata do torneio. O Alvinegro ocupa a lanterna do Grupo C, com nove pontos conquistados - quatro atrás da Inter de Limeira, segunda colocada.