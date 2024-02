Com Messi e Suárez, Inter Miami cede empate ao Newell's Old Boys em último jogo da pré-temporada

A noite desta quinta-feira foi especial para Lionel Messi. Junto ao grande amigo Luis Suárez, o camisa 10 entrou em campo para o amistoso entre Inter Miami, seu atual clube, e o Newell's Old Boys, equipe argentina na qual foi revelado em sua cidade natal.

O confronto terminou com um empate em 1 a 1 entre as equipes. Shanyder Borgelin abriu o marcador para o Inter Miami, enquanto Franco Díaz deixou tudo igual no marcador já no fim do jogo.

O primeiro gol do duelo saiu aos 19 minutos da segunda etapa. Robert Taylor cobrou escanteio na segunda trave e o Borgelin subiu mais alto que a zaga adversária para estufar a rede do time argentino. O empate saiu aos 43 minutos - Franco Díaz roubou a bola do zagueiro do Inter Miami e finalizou na saída do goleiro Callender.

Lionel Messi e Luis Suárez foram substituído aos 15 minutos da segunda etapa - antes mesmo do único gol do Inter Miami sair. Apesar disso, o camisa 10 argentino e o 9 uruguaio criaram algumas boas oportunidades de gol no primeiro tempo.

Esse foi o último compromisso do Inter Miami nesta pré-temporada. O saldo do time comandado por Tata Martino não foi dos melhores: foram sete jogos, com cinco derrotas, um empate e uma vitória. A equipe foi goleada pelo Al Nassr de Cristiano Ronaldo e ainda fez parte de uma polêmica com os torcedores de Hong Kong, onde um dos amistosos foi disputado.

Agora, o Inter Miami fará sua estreia oficial na temporada na próxima quarta-feira (21). A equipe de Messi e Suárez recebe o Real Salt Lake, no Lockhart Stadium. A bola rola às 22 horas (de Brasília) pela rodada de abertura da competição.

Já o Newell's Old Boys volta a campo já nesta segunda-feira para dar sequência ao Campeonato Argentino. Pela sexta rodada da primeira fase, o clube visita o Estudiantes, às 19h15, no Estádio José Luis Hirschi.