Cinco brasileiros estão no top-10 dos mais punidos por reclamação no Inglês

Do UOL, em São Paulo

Os jogadores brasileiros são metade da lista dos top-10 atletas que mais receberam cartões amarelos por reclamação nesta temporada da Premier League.

O que aconteceu

Nicolas Jackson, Andreas Pereira e Bruno Fernandes são os jogadores com o maior número de cartões amarelos individuais por reclamações neste Campeonato Inglês, com quatro cada. O levantamento foi feito pelo jornal britânico 'The Athletic'.

Os outros brasileiros que também aparecem no top-10 são Lucas Paquetá, Neto, Matheus Cunha e Gabriel Jesus. Todos com três cartões.

O Chelsea é o principal culpado da liga com 15 amarelos por reclamação, seguido pelo Fulham com 14 e Manchester United com 13.

Regras mais rígidas este quesito, introduzidas no meio do ano passado na Premier League, causaram um aumento no número de cartões amarelos nesta temporada, já que os árbitros foram instruídos a reprimir conversas inaceitáveis.

Já foram 155 cartões amarelos exibidos por reclamação na temporada atual, em comparação com 86 em toda a edição passada. Vale mencionar que ainda faltam 142 partidas para o campeonato terminar.

Os 10 jogadores com mais cartões por reclamação da Premier League