Carpini sofre com desfalques e não consegue repetir escalações no São Paulo

O técnico Thiago Carpini tem enfrentado uma grave dificuldade no início de seu trabalho à frente do São Paulo. Com uma grande quantidade de jogadores lesionados, o treinador precisa lidar com uma porção de desfalques e ainda não conseguiu encontrar um padrão para a equipe.

Em função das baixas, Carpini ainda não pôde repetir nenhuma escalação nesta temporada. Em oito partidas, foram oito formações diferentes utilizadas pelo comandante.

Essa não era a intenção do treinador, segundo ele. Carpini é adepto da ideia de rodar o elenco e testar alternativas no time, mas gostaria de dar sequência a algumas escalações para encontrar a equipe ideal.

"O que mais me dificultou nesses jogos foi não ter todos os jogadores à disposição. Não tivemos um padrão, tive,mos que nos reinventar. Não é desculpa, o futebol tem disso. É o ônus e o bônus do treinador", disse o técnico do Tricolor.

"Se não me engano, foi o oitavo jogo do São Paulo na temporada. E tenho certeza que não repeti nenhuma formação. Não é o que eu penso, acho importante essa continuidade. É bacana criar alternativas, mas isso atrapalha o trabalho que está sendo proposto. É um início satisfatório, mas precisamos seguir evoluindo", acrescentou.

Isso sem contar com o meia James Rodríguez, que treina no CT da Barra Funda, mas pediu para deixar o clube e irá rescindir seu contrato nos próximos dias.

Destes, o mais próximo de ficar à disposição é Michel Araújo. O uruguaio vinha recuperando sua forma física depois de desfalcar o time por uma amigdalite. Em transição, Igor Vinícius também está próximo do retorno. Já os demais devem levar mais algum tempo.

A posição que mais preocupa, no momento, é a lateral direita. Sem as três opções para o setor, Carpini foi obrigado a improvisar Bobadilla no setor no clássico diante do Santos, na última quarta-feira (14). Quem pode ganhar uma chance é o garoto Igor Felisberto, de apenas 16 anos.

"O Igor (Vinícius) está numa transição, precisamos ver como ele vai responder nesses próximos dias. Existe também uma possibilidade do Rato, mas ainda teremos que ver. Vamos ver o que temos de melhor para o jogo deste sábado", disse o comandante.

Em busca da reabilitação, o São Paulo encara o Red Bull Bragantino às 18h (de Brasília) deste sábado (17), no MorumBis, pela nona rodada do Campeonato Paulista. A equipe vem de duas derrotas consecutivas e busca reverter este cenário.

