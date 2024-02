Artilheiro do Carioca que faz gol até de calcanhar foi joia do Corinthians

O atacante Carlinhos vem se destacando pelo Nova Iguaçu, e é o artilheiro isolado do Campeonato Carioca. Ele já foi goleador na Copinha e era promessa da base do Corinthians, mas não vingou no clube do Parque São Jorge.

Em alta no Rio

O jogador de 27 anos anotou sete gols em sete jogos no Estadual. Contratado para esta temporada, ele rapidamente se tornou a grande referência ofensiva do time.

Ontem, o camisa 9 fez até de calcanhar no empate com o Boavista. Nesta edição do Carioca, ele também anotou gols característicos de centroavante, em arrancada e de cavadinha.

Carlinhos já marcou contra Flamengo, Botafogo e Vasco, e só não balançou a rede no duelo contra o Bangu. Ele foi expulso no final da partida contra o Alvirrubro e, por isso, cumpriu suspensão contra o Fluminense.

O atacante de 1,95m foi responsável direto por nove dos 15 pontos do Nova Iguaçu. O time ocupa a terceira colocação na tabela, ficando atrás apenas do líder Flamengo do Fluminense, ambos com 18.

Joia da base do Corinthians

Carlinhos celebra o primeiro gol do Corinthians contra o Batatais na final da Copa São Paulo Imagem: Rodrigo Gazzanel/ Ag. Corinthians

Carlinhos chegou ao Corinthians nas categorias de base, em 2014. Na época, o clube do Parque São Jorge tirou a então promessa de 17 anos do Novorizontino por R$ 500 mil — mas a negociação foi parar na Justiça por falta de pagamento.

O centroavante foi o artilheiro na conquista da Copinha de 2017 e era tratado como joia. Ele fez 11 gols na campanha do título, inclusive na final contra o Batatais, e se credenciou para subir para o time principal, tendo estreado no profissional naquele ano.

Ele até "contrariou" o pai em sua ascensão, que queria que o jovem de Jaú fosse chamado de Moisés. "Um homem grandão daquele sendo chamado de Carlinhos não combina, mas agora já era", brincou o pai, em entrevista ao UOL em 2017, sobre o filho Carlos Moisés de Lima.

Carlinhos, jovem atacante da base do Corinthians Imagem: Daniel Augusto Jr/Agência Corinthians

No entanto, o jogador não vingou no Alvinegro Paulista. Ele ficou cerca de seis anos no time acumulando empréstimos em sequência até sair para o São Caetano, no começo de 2021.

Desde então, Carlinhos ficou alternando entre equipes do eixo Rio-São Paulo. O atacante passou por Santo André, Audax-RJ, Juventus e esteve por último no Camboriú, de Santa Catarina, antes de reforçar o Nova Iguacu.

