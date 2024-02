Atacante do Corinthians DETONA CBF após vitória

O Corinthians venceu a Ferroviária pela Supercopa do Brasil Feminina e garantiu vaga na grande decisão da competição. O duelo, realizado na NeoQuímica Arena, foi bastante criticado por conta do horário: às 16h15 de uma quinta-feira. Após o jogo, a atacante alvinegra, Gabi Portilho detonou a organização da competição.

"O futebol feminino não é um favor. Eu acho que hoje, com um jogo como esse, a rivalidade é muito grande, poderia ter sido um jogo um pouco mais tarde para lotar a Neo Química Arena. Porque isso não valoriza o Corinthians futebol feminino, valoriza o futebol feminino brasileiro", declarou a jogadora, em entrevista à TV Globo, na saída do campo.

A atacante continuou com as críticas à CBF por não valorizar o futebol feminino e, principalmente, a equipe corinthiana, que vem acumulando diversos títulos e quebrando recordes de público no estádio em São Paulo.

"As coisas não podem ser como está acontecendo, vem sendo vergonhoso. E eu acho que o Corinthians é gigante. Se quiser, eu dou até uma água para não terem que engolir a gente a seco", provocou a jogadora.

O Corinthians enfrenta o Cruzeiro na final da competição, no próximo domingo, 18 de fevereiro, às 10h30.