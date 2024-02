Atacante do América-MG tira onda após vitória sobre o Cruzeiro

O atacante do América-MG, Rodrigo Varanda, mandou um recado para os jogadores e torcedores do Cruzeiro, após a vitória do Coelho por 2 a 0 sobre o rival celeste. Autor do gol que sacramentou a vitória, já no final da partida, o jogador usou as redes sociais para provocar o adversário.

"Na hora de jogar milhinho, provocar, aí é da hora. Quando é provocado, quer ficar p... quer bater?. É, rapaziada, tá ligado. Tem horas que vocês vão ganhar, tem horas que vocês vão perder. É normal. Vão ser provocados, vão provocar. Tem que aceitar", disse o atleta nos stories do Instagram.

A fala de Varanda relembrou as recentes provocações dos jogadores do Cruzeiro após a vitória sobre o rival Atlético-MG, na Arena MRV. Os jogadores celestes simulam jogar milho no gramado do estádio.

Com a conquista no Mineirão, o América-MG se manteve com a melhor campanha do Campeonato Mineiro, com 13 pontos, enquanto o Cruzeiro se manteve na liderança do grupo A, com 10.