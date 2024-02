Arteta comenta possível ida de Mbappé ao Arsenal "Por que não?"

O treinador Mikel Arteta falou nesta sexta-feira sobre uma eventual ida do atacante Kylian Mbappé ao Arsenal, após ser noticiado nas mídias europeias que o astro definiu que irá deixar o Paris Saint-Germain.

Na entrevista coletiva, que antecede o confronto do clube londrino contra o Burnley neste sábado no Campeonato Inglês, o técnico espanhol não fugiu das perguntas e respondeu diretamente sobre o assunto.

"Quando há um jogador desse calibre, sempre temos que estar nessa conversa, mas parece que as coisas vão tomar outro caminho", disse o comandante, referindo-se a provável chegada de Mbappé ao Real Madrid.

Apesar da dificuldade da negociação, Arteta não descartou a ida do francês aos Gunners.

"Por quê não? Se quisermos ser a melhor equipe, precisaremos dos melhores talentos e dos melhores jogadores. Eu não estou envolvido. Talvez o Edu e os donos estejam, não entro nessas conversas até a última etapa", afirmou.

O Arsenal está em busca de um atacante para disputar posição com Gabriel Jesus na próxima temporada. O inglês Ivan Toney, do Brentford, é um dos nomes que vêm sendo fortemente veiculado nos jornais do país.

O atleta de 27 anos voltou a atuar neste ano, após ficar suspenso por oito meses por envolvimento com apostas esportivas. Em seu retorno, ele fez quatro jogos e marcou três vezes.

Terceiro colocado na Premier League, o clube londrino volta a campo neste sábado, às 12h (de Brasília), contra o Burnley, no estádio Turf Moor, pela 25ª rodada do Campeonato Inglês.