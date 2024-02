Após servirem a Seleção Olímpica, John Kennedy e Alexander voltam aos treinos do Fluminense

O técnico Fernando Diniz recebeu boas notícias nesta semana. Isso porque o atacante John Kennedy e o volante Alexander voltaram aos treinos no Fluminense.

Os dois jogadores estavam com a Seleção Brasileira na disputa do Pré-Olímpico. Outro jogador do elenco que atuou na competição foi o recém-chegado Marquinhos.

Bem-vindos de volta, Levado e Menino Rei! ?? ?: Lucas Merçon/FFC pic.twitter.com/PUTFhsQxXV ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 15, 2024

John Kennedy deve ir a campo neste sábado, quando o Fluminense encara o Madureira. Diniz vai escalar uma equipe alternativa no fim de semana.

O atacante foi expulso na decisão da Libertadores e está fora do duelo de ida da Recopa Sul-Americana, contra a LDU, do Equador. O confronto será na quinta-feira, em Quito.

Já Alexander deve ficar como opção para Diniz para o meio de semana. O volante pode entrar na vaga de um volante ou até mesmo do lateral esquerdo Marcelo.