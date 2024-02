Após racismo, torcida do Valencia prepara música para provocar Vini Jr

Do UOL, em São Paulo

Torcida organizada do Valencia criou uma música para atacar Vinicius Junior no próximo jogo contra o Real Madrid.

O que aconteceu

A música acusa Vini Jr. de "chorar e mentir" e de "zombar das pessoas e do rival", em referência aos insultos racistas sofridos pelo jogador no Mestalla.

Vini foi vítima de racismo durante partida do Campeonato Espanhol em maio do ano passado. Em depoimento na Justiça espanhola, o jogador denunciou os insultos racistas que sofreu da torcida do Valencia.

A música criada pela torcida é cantada ao ritmo de Pinóquio, fazendo referência às capas do jornal "Superdeporte" que chamavam Vini de mentiroso.

"Sim. Fomos nós. Vai nos ouvir mesmo que não queira", afirmou a torcida organizada do Valencia, La Curva de Mestalla 1919 em suas redes sociais.

Confira a letra da música

"Havia um jogador famoso do Real Madrid

O único que fazia era chorar e mentir

Chorava por ali, chorava por lá

E sempre zombava das pessoas e do rival

Chegou a Valência e a história acabou

O problema é que é tonto, e nunca foi por sua cor"