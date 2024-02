Abel Ferreira SE DERRETE em ELOGIOS ao Corinthians: 'É histórico'

Corinthians e Palmeiras voltam a se enfrentar no próximo domingo, 18 de fevereiro, no primeiro clássico deste ano entre as equipes. Às vésperas do confronto, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, projetou o duelo e elogiou o rival, durante coletiva de imprensa.

"É um clube histórico, apesar de sermos grandes rivais, precisamos um dos outros. Gosto de jogar jogos com torcidas fervorosas. Acredito que cada um dentro dos clubes fazem o melhor que podem e conseguem", declarou o português, após a vitória sobre o São Bernardo, pelo Campeonato Paulista.

O Palmeiras busca ampliar o tabu sobre o Corinthians, que não vence o arquirrival desde setembro de 2021. Apesar disso, o Timão vem embalado após duas vitórias no torneio, e conta com o novo técnico, o também português António Oliveira, como trunfo.

Porém, Abel Ferreira disse que o Alviverde está preparado para o confronto. "É um jogo diferente, tem um treinador novo que está se adaptando, vem de duas vitórias, o que dá muita confiança. É um Derby, sabemos como é e vamos nos preparar", finalizou.