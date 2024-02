Abel Ferreira fala de técnicos portugueses e projeta Derby: "Muita coisa em jogo"

O Palmeiras terá como próximo adversário no Paulistão o Corinthians, pela nona rodada do Campeonato Paulista. à beira do gramado, estarão dois portugueses: de um lado, Abel Ferreira, e do outro, António Oliveira. Após a vitória contra o São Bernardo, o técnico do Verdão evitou traçar uma rivalidade com seu compatriota e colocou o foco no jogo em si.

"É um jogo importante, um derby, jogo que está muita coisa em jogo. Vamos olhar para os jogadores que temos, preparar a equipe, mesmo que tenhamos um dia a menos que o adversário para se preparar e jogar. É um Palmeiras x Corinthians, não tem treinador A, B ou C. Os treinadores portugueses se respeitam muito. Estou aqui hoje porque anos atrás teve outro treinador português que se aventurou pela Europa e abriu porta para outros. Teve outro que atravessou o Atlântico numa altura em que ninguém queria vir para o Brasil, e falou maravilhas, que foi o Jorge Jesus, e abriu portas para mim, por exemplo. Depois, atrás de mim vieram outros. A competência dos treinadores e jogadores não têm nacionalidades. Não temos tempo para estudar os treinadores e sim para estudar as equipes. A partir de hoje vamos nos dedicar ao estudo do Corinthians com novo treinador e perceber como vamos reparar a equipe para chegar domingo e jogar como sempre fazemos, o início ao fim para ganhar o jogo", declarou o treinador.

Este será o 12° Derby de Abel Ferreira no comando do Verdão. Desde sua chegada, em outubro de 2020, Palmeiras x Corinthians se enfrentaram em 11 oportunidades. Para a equipe palmeirense, são seis vitórias, quatro empates e uma derrota. Do outro lado, António Oliveira viverá sua primeira experiência neste clássico.

Abel destacou a importância do clássico e comentou sobre o momento do rival, que ainda vive um momento de adaptação, mas que ganhou confiança com duas vitórias sob comando de seu novo treinador. O Palmeiras inicia a preparação para o clássico na manhã desta sexta-feira, na Academia de Futebol.

"É um clube histórico, apesar de sermos grandes rivais, precisamos um dos outros. Gosto de jogar jogos com torcidas fervorosas. Acredito que cada um dentro dos clubes fazem o melhor que podem e conseguem. É um jogo diferente, tem um treinador novo que está se adaptando, vem de duas vitórias, o que dá muita confiança. É um Derby, sabemos como é e vamos nos preparar", disse .

Com cinco vitórias e dois empates, o Palmeiras mantém sua invencibilidade no Paulistão. Com 17 pontos, o clube ocupa a liderança do Grupo B, seguido de Ponte Preta, Água Santa e Guarani.