Abel breca empolgação sobre Flaco, decisivo na vitória: 'Quero colocar um gelo'

O atacante Flaco López faz um bom início de temporada com o Palmeiras. O argentino foi o autor do gol da vitória por 1 a 0 sobre o São Bernardo, fora de casa. Após a partida, o técnico Abel Ferreira brecou a empolgação em cima do atacante de 23 anos, criticado na temporada anterior.

"Já quero colocar um gelo em relação ao Flaco. Sempre falei que era preciso tempo e paciência. Não só para ele, mas para todos os jovens. Aqui no Palmeiras tem outros jogadores, Zé Rafael, Veiga. Hoje é ídolo, mas já foi completamente amassado. Eles têm isso na memória deles", declarou.

"É o mesmo jogador que criticaram há cinco ou seis meses. As pessoas querem plantar hoje e colher amanhã, mas não é assim que funciona. Sabemos porque o contratamos, sabemos da idade e do potencial que ele tinha e nossa função é trabalhar os jogadores e fazê-los crescer. Valorizar o jogador através do trabalho", disse.

Flaco saiu do banco para entrar no lugar de Endrick, que fez sua estreia pelo Verdão nessa temporada, e marcou o gol da vitória aos 42 minutos do segundo tempo, aproveitando cruzamento de Estêvão.

Com cinco gols marcados, Flaco é o artilheiro do Palmeiras e do Campeonato Paulista. Neste ano, o camisa 42 disputou sete partidas, incluindo a da Supercopa.

Essa foi a segunda partida que Flaco decidiu. O jogador também marcou o gol do Verdão no fim do jogo contra o Bragantino, pela quarta rodada, novamente saindo do banco de reservas.

O próximo compromisso do Palmeiras é neste domingo (18), contra o Corinthians, pela nona rodada do Paulistão. A bola rola às 18h (de Brasília), na Arena Barueri.

