5 motivos para acreditar na vitória do Palmeiras sobre o Corinthians

O Palmeiras irá enfrentar o Corinthians neste domingo, às 18h, na Arena Barueri, pela nona rodada do Campeonato Paulista. Esse Derby será o primeiro confronto entre os técnicos portugueses Abel Ferreira e António Oliveira, recém-contratado pelo Timão. Confira abaixo cinco motivos para acreditar na vitória do Alviverde:

Volta de Endrick

Endrick retornou ao Palmeiras antecipadamente na última terça-feira, após período na Seleção Olímpica e já atuou contra o São Bernardo nesta quinta, realizando uma boa partida. O jovem de 17 anos foi peça-chave para a conquista do Campeonato Brasileiro em 2023 e terá a oportunidade de jogar um dos seus últimos clássicos pelo clube antes de se transferir ao Real Madrid, quando completar a maioridade em julho deste ano. O atacante é uma das esperanças do torcedor e pode desequilibrar a qualquer instante.

Bom momento de Flaco López

O centroavante Flaco López aproveitou as chances que recebeu neste começo de ano e se tornou um dos principais jogadores do elenco. Na atual temporada, ele balançou as redes cinco vezes em sete jogos. Três dos cinco gols anotados pelo argentino foram de cabeça, o que demonstra o poderio aéreo do atual artilheiro do Paulista, ao lado de Dellatorre, do Mirassol.

Invencibilidade na temporada

O Alviverde já enfrentou grandes equipes do futebol brasileiro em 2024: São Paulo, Santos e Bragantino e, apesar da derrota nos pênaltis para o Tricolor Paulista na Supercopa, ainda não foi superado no tempo normal. Ao todo, foram oito jogos, cinco vitórias e três empates.

Experiência de Abel Ferreira

Outro fator que pode ser decisivo para um placar positivo do Palmeiras é o tempo de Abel Ferreira na equipe. Diferentemente do técnico adversário, que tem apenas dois jogos pelo Corinthians, o português de Penafiel já está no time desde 2020 e tem ampla experiência no futebol brasileiro. Ídolo da torcida, o treinador conhece a bastante tempo a maioria de seus atletas e tem o controle total do elenco.

"Defesa que ninguém passa"

Não é segredo para ninguém a solidez defensiva que o Alviverde teve nos últimos anos e na atual temporada não é diferente. O Porco sofreu apenas cinco gols em oito jogos. Além disso, tem a meta menos vazada, ao lado do Santos, no Campeonato Paulista.