5 motivos para acreditar na vitória do Corinthians sobre o Palmeiras

O Corinthians visitará o Palmeiras na Arena Barueri no próximo domingo, às 18h (de Brasília), em confronto válido pelo Campeonato Paulista. Após um começo de ano complicado, o Timão está se recuperando e vem de duas vitórias seguidas. Confira então, cinco motivos para acreditar na vitória da equipe de Itaquera sobre seu maior rival.

Nosso próximo desafio é o Derby Paulista, neste domingo (18)! ??#VaiCorinthians pic.twitter.com/ioFlhmsHh7 ? Corinthians (@Corinthians) February 16, 2024

Chegada de António Oliveira

Anunciado como novo treinador do Corinthians na última sexta-feira, António Oliveira iniciou sua trajetória com tudo e já soma duas vitórias em dois jogos, além de sua equipe ter marcado seis gols e sofrido apenas um. Antes da chegada do técnico, o Timão vinha de cinco derrotas consecutivas e se encontrava na zona de rebaixamento do Paulistão.

Arena Barueri

Pela baixa qualidade no gramado, o Allianz Parque foi interditado pela Federação Paulista há duas semanas. Por conta disso, o Derby será disputado na Arena Barueri, o que fará com que o Palmeiras jogue longe de sua casa, mesmo sendo o mandante.

Recuperação de Yuri Alberto

Apesar de ser muito criticado pela torcida do Corinthians, o atacante Yuri Alberto vem crescendo de produção e marcou gol nos últimos dois jogos da equipe, um contra a Portuguesa e um contra o Botafogo-SP.

Reforços para a temporada

O Corinthians anunciou um pacotão de reforços para 2024, entre eles, Félix Torres, Raniele e Rodrigo Garro. Os dois primeiros já mostraram qualidade e que podem ser pilares para a equipe de António Oliveira. Garro teve um problema com a documentação e estreou pelo Timão apenas contra o Santos, entretanto, em três jogos, ele apresentou um bom futebol.

Crias do Terrão

Na última semana, o Corinthians ganhou o reforço de três atletas da base que estavam servindo a Seleção Brasileira no torneio Pré-Olímpico: o goleiro Matheus Donelli, o meio-campista Guilherme Biro e o atacante Giovane. Além deles, a comissão técnica tem à disposição os jovens Wesley e Arthur Sousa, que estão chamando a atenção no profissional.