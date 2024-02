Zagueiro do Manchester City, Rúben Dias critica calendário

Nesta quinta-feira, Rúben Dias, zagueiro do Manchester City, fez duras críticas ao calendário do futebol. O português comparou a quantidade de jogos neste esporte a outras modalidades.

"Somos, definitivamente, a modalidade em que os melhores jogadores têm menos descanso, mas o nosso trabalho é nos adaptarmos, sermos o mais profissional possível e apenas estar prontos para o que está por vir", disse em entrevista ao jornal "The National", dos Emirados Árabes Unidos.

O defensor também analisou como o cansaço pode impactar nas partidas.

"Daqui a pouco vamos ser impedidos de ter, pelo menos, um mês de férias para descansar. Não quero pensar nisso. No final, a qualidade do futebol que podemos proporcionar depende da quantidade de tempo que temos para descansar. Um depende do outro."

O calendário, que já é apertado, ganhará uma nova competição em 2025: a Copa do Mundo de Clubes. O torneio irá reunir times de todos os continentes e terá um formato bem maior do que o outro Mundial. Ao todo, serão 32 equipes participando da disputa pelo troféu. O campeonato da FIFA será realizado em 29 dias, entre junho e julho do próximo ano.

Apesar de ser uma grande novidade para os torcedores, Rúben Dias se mostrou preocupado com a data que ele será jogado.

"Quando chegar a hora do Mundial de Clubes 2025, que vem logo depois do Euro 2024, e depois antecede o próximo Mundial 2026, teremos que ver o impacto que isso tem", afirmou.

O atleta relembrou que grande parte do elenco do Manchester City é convocado para suas respectivas seleções e que isso pode afetar o desempenho dentro de campo.

"Na nossa equipe, por exemplo, temos muitos jogadores convocados. Nas pausas para seleções, quase todos estão fora para jogar pelo seu país. São muitos jogos e temos o desafio de preparar o corpo para isso. Como profissionais e sendo a equipe que somos, queremos proporcionar o melhor espetáculo para as pessoas que pagam para assistir, mas isso vem com a possibilidade de estarmos sempre disponíveis. Vamos ver com o tempo onde a quantidade de jogos nos leva", finalizou o zagueiro.