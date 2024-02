Vegetti vê Carioca manchado e má vontade contra Vasco: 'Impossível ganhar'

Após o empate sem gols entre Vasco e Fluminense, o atacante Vegetti reclamou de forma enfática da arbitragem do jogo e do Campeonato Carioca, dizendo que os árbitros não estão 'à altura' do torneio.

O que aconteceu

Vasco teve gol anulado e reclamou de um pênalti não marcado. David marcou no início do segundo tempo, mas o lance foi anulado por impedimento milimétrico; Já na reta final do jogo, Payet pediu pênalti de Cano, após toque da bola na mão do argentino. O VAR chamou o árbitro para revisar o lance, mas a decisão de campo - escanteio - foi confirmada.

Vegetti também se sentiu prejudicado pessoalmente. O argentino chegou a balançar as redes nos acréscimos da etapa complementar, mas o árbitro Bruno Mota Correia já havia parado o lance marcando falta.

'Procuravam ou inventavam coisas para invalidar'. Na opinião de Vegetti, a arbitragem agiu intencionalmente contra o Vasco. O argentino elogiou o time, dizendo que todo o possível foi feito para sair com a vitória, mas que isso não seria possível hoje.

'Campeonato manchado'. Citando outras arbitragens ruins, Vegetti reclamou dos árbitros do torneio e avaliou que a arbitragem não segue o padrão da competição.