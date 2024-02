Vasco recusa ida à Ferj para debater arbitragem: "Caminho deverá ser outro"

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Vasco recusou o convite da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) para debater a arbitragem do clássico de ontem (14) contra o Fluminense, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca.

O que aconteceu

O convite havia sido feito ao Cruzmaltino e ao Tricolor pelo Departamento de Arbitragem do Futebol do Rio de Janeiro (DEAF-RJ). Tal procedimento já tinha ocorrido em outras partidas que tiveram lances polêmicos no Estadual.

O Vasco agradeceu ao convite em nota oficial enviada à imprensa. O clube, porém, ressaltou que "o caminho deverá ser outro, pois a solução dos problemas crônicos que tem prejudicado de forma repetida o clube, precisa ser conjunta, eficiente e rápida". O Cruzmaltino também disse que "buscará os meios oficiais, formais e legais para garantir uma arbitragem justa e necessária à continuidade do campeonato".

O clássico entre Fluminense e Vasco foi marcado por lances polêmicos. Ocorreram expulsões, gols anulados e reclamações de pênaltis não marcados. O Cruzmaltino emitiu nota de repúdio após a partida e comissão técnica e jogadores demonstraram indignação com as marcações.

Veja abaixo a nota oficial do Vasco

"O Vasco da Gama agradece a disponibilidade da FERJ para dialogar sobre os erros no jogo desta quarta-feira, assim como feito após o jogo contra o Bangu, quando foram reconhecidos de forma incontestável erros graves de arbitragem, mas, também por isso, entende que, para esse episódio, o caminho deverá ser outro, pois a solução dos problemas crônicos que tem prejudicado de forma repetida o clube, precisa ser conjunta, eficiente e rápida.

Neste sentido, informa que buscará os meios oficiais, formais e legais para garantir uma arbitragem justa e necessária à continuidade do campeonato.

Ainda assim, reafirma o compromisso de trabalhar junto com a FERJ, em parceria, para melhorar a qualidade da arbitragem de forma sustentável e perene para as próximas competições"